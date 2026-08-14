YAY Network 今日价格

YAY Network (YAY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.77%。当前 YAY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 YAY。

YAY Network 目前市值在 $ 101,257 排名第 #-，流通供应量为 627.75M YAY。过去 24 小时内，YAY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.094525，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，YAY 在过去一小时内波动了 +8.00%，过去7 天内波动了 +22.39%。过去一天，总交易量达到 $ 1.81K。

YAY Network（YAY）市场信息

市值 $ 101.26K$ 101.26K $ 101.26K 成交量（24H） $ 1.81K$ 1.81K $ 1.81K 完全稀释市值 $ 147.23K$ 147.23K $ 147.23K 流通量 627.75M 627.75M 627.75M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

YAY Network 的当前市值为 $ 101.26K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.81K。YAY 的流通量为 627.75M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 147.23K。