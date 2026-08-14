XYRO 今日价格

XYRO (XYRO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 30.50%。当前 XYRO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 XYRO。

XYRO 目前市值在 $ 13,993.01 排名第 #-，流通供应量为 103.67M XYRO。过去 24 小时内，XYRO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.08381，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，XYRO 在过去一小时内波动了 -10.10%，过去7 天内波动了 -86.93%。过去一天，总交易量达到 --。

XYRO（XYRO）市场信息

市值 $ 13.99K$ 13.99K $ 13.99K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.06K$ 24.06K $ 24.06K 流通量 103.67M 103.67M 103.67M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

XYRO 的当前市值为 $ 13.99K, 它过去 24 小时的交易量为 --。XYRO 的流通量为 103.67M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.06K。