Xi 今日价格

Xi (XI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.26%。当前 XI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 XI。

Xi 目前市值在 $ 306,899 排名第 #-，流通供应量为 421.00M XI。过去 24 小时内，XI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.771567，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，XI 在过去一小时内波动了 -0.07%，过去7 天内波动了 -13.43%。过去一天，总交易量达到 $ 3.30K。

Xi（XI）市场信息

市值 $ 306.90K$ 306.90K $ 306.90K 成交量（24H） $ 3.30K$ 3.30K $ 3.30K 完全稀释市值 $ 728.98K$ 728.98K $ 728.98K 流通量 421.00M 421.00M 421.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Xi 的当前市值为 $ 306.90K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.30K。XI 的流通量为 421.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 728.98K。