XGR 今日价格

XGR (XGR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.29%。当前 XGR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 XGR。

XGR 目前市值在 $ 11,719.28 排名第 #-，流通供应量为 90.50M XGR。过去 24 小时内，XGR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，XGR 在过去一小时内波动了 +0.65%，过去7 天内波动了 -0.23%。过去一天，总交易量达到 $ 1.49K。

XGR（XGR）市场信息

市值 $ 11.72K$ 11.72K $ 11.72K 成交量（24H） $ 1.49K$ 1.49K $ 1.49K 完全稀释市值 $ 858.02K$ 858.02K $ 858.02K 流通量 90.50M 90.50M 90.50M 总供应量 6,626,062,326.355708 6,626,062,326.355708 6,626,062,326.355708

XGR 的当前市值为 $ 11.72K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.49K。XGR 的流通量为 90.50M，总供应量是 6626062326.355708，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 858.02K。