World3 今日价格

World3 (WAI) 今日实时价格为 $ 0.008313，过去 24 小时内变化了 0.85%。当前 WAI 兑 USD 的汇率为 $ 0.008313 每 WAI。

World3 目前市值在 $ 2,818,617 排名第 #-，流通供应量为 339.06M WAI。过去 24 小时内，WAI 的交易价格在 $ 0.00819914（低点）和 $ 0.00879396（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.069136，而历史最低价为 $ 0.00799315。

短期表现方面，WAI 在过去一小时内波动了 -0.87%，过去7 天内波动了 -4.33%。过去一天，总交易量达到 $ 99.76K。

World3（WAI）市场信息

市值 $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M 成交量（24H） $ 99.76K$ 99.76K $ 99.76K 完全稀释市值 $ 8.31M$ 8.31M $ 8.31M 流通量 339.06M 339.06M 339.06M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

World3 的当前市值为 $ 2.82M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 99.76K。WAI 的流通量为 339.06M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.31M。