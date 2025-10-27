WLF TOKEN（WLF）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00187909 $ 0.00187909 $ 0.00187909 24H最低价 $ 0.00190128 $ 0.00190128 $ 0.00190128 24H最高价 24H最低价 $ 0.00187909$ 0.00187909 $ 0.00187909 24H最高价 $ 0.00190128$ 0.00190128 $ 0.00190128 历史最高 $ 0.0021434$ 0.0021434 $ 0.0021434 最低价 $ 0.000412$ 0.000412 $ 0.000412 涨跌幅（1H） -0.26% 涨跌幅（1D） -1.11% 漲跌幅（7D） -4.79% 漲跌幅（7D） -4.79%

WLF TOKEN（WLF）当前实时价格为 $0.00188003。过去 24 小时内，WLF 的交易价格在 $ 0.00187909 至 $ 0.00190128 之间波动，市场活跃度显著。WLF 的历史最高价为 $ 0.0021434，历史最低价为 $ 0.000412。

从短期表现来看，WLF 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.26%，过去 24 小时内变动为 -1.11%，过去 7 天内累计变动为 -4.79%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

WLF TOKEN（WLF）市场信息

市值 $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 37.60M$ 37.60M $ 37.60M 流通量 2.75B 2.75B 2.75B 总供应量 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

WLF TOKEN 的当前市值为 $ 5.17M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WLF 的流通量为 2.75B，总供应量是 20000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 37.60M。