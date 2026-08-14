Watermelon 今日价格

Watermelon (WAT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 WAT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WAT。

Watermelon 目前市值在 $ 10,765.87 排名第 #-，流通供应量为 10.00B WAT。过去 24 小时内，WAT 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WAT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +3.13%。过去一天，总交易量达到 --。

Watermelon（WAT）市场信息

市值 $ 10.77K$ 10.77K $ 10.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.77K$ 10.77K $ 10.77K 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Watermelon 的当前市值为 $ 10.77K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAT 的流通量为 10.00B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.77K。