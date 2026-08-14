Vu 今日价格

Vu (VU) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 VU 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VU。

Vu 目前市值在 $ 53,969 排名第 #-，流通供应量为 450.00M VU。过去 24 小时内，VU 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00217398，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VU 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 39.89。

Vu（VU）市场信息

市值 $ 53.97K$ 53.97K $ 53.97K 成交量（24H） $ 39.89$ 39.89 $ 39.89 完全稀释市值 $ 119.93K$ 119.93K $ 119.93K 流通量 450.00M 450.00M 450.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vu 的当前市值为 $ 53.97K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 39.89。VU 的流通量为 450.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 119.93K。