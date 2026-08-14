VIRUS 今日价格

VIRUS (VIRUS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.08%。当前 VIRUS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VIRUS。

VIRUS 目前市值在 $ 111,150 排名第 #-，流通供应量为 999.96M VIRUS。过去 24 小时内，VIRUS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03406607，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VIRUS 在过去一小时内波动了 -0.17%，过去7 天内波动了 +5.35%。过去一天，总交易量达到 $ 90.55。

VIRUS（VIRUS）市场信息

市值 $ 111.15K$ 111.15K $ 111.15K 成交量（24H） $ 90.55$ 90.55 $ 90.55 完全稀释市值 $ 111.15K$ 111.15K $ 111.15K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,961,605.8875396 999,961,605.8875396 999,961,605.8875396

VIRUS 的当前市值为 $ 111.15K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 90.55。VIRUS 的流通量为 999.96M，总供应量是 999961605.8875396，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 111.15K。