VGX Token 今日价格

VGX Token (VGX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 VGX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VGX。

VGX Token 目前市值在 $ 71,233 排名第 #-，流通供应量为 913.99M VGX。过去 24 小时内，VGX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 12.47，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VGX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -32.76%。过去一天，总交易量达到 --。

VGX Token（VGX）市场信息

市值 $ 71.23K$ 71.23K $ 71.23K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 77.95K$ 77.95K $ 77.95K 流通量 913.99M 913.99M 913.99M 总供应量 916,741,574.5606325 916,741,574.5606325 916,741,574.5606325

VGX Token 的当前市值为 $ 71.23K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VGX 的流通量为 913.99M，总供应量是 916741574.5606325，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 77.95K。