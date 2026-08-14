Vektes 今日价格

Vektes (VEK) 今日实时价格为 $ 0.01130097，过去 24 小时内变化了 12.45%。当前 VEK 兑 USD 的汇率为 $ 0.01130097 每 VEK。

Vektes 目前市值在 $ 114,033 排名第 #-，流通供应量为 10.09M VEK。过去 24 小时内，VEK 的交易价格在 $ 0.01129927（低点）和 $ 0.01291612（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01349925，而历史最低价为 $ 0.01129927。

短期表现方面，VEK 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -16.25%。过去一天，总交易量达到 $ 6.95K。

Vektes（VEK）市场信息

市值 $ 114.03K$ 114.03K $ 114.03K 成交量（24H） $ 6.95K$ 6.95K $ 6.95K 完全稀释市值 $ 11.30M$ 11.30M $ 11.30M 流通量 10.09M 10.09M 10.09M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vektes 的当前市值为 $ 114.03K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.95K。VEK 的流通量为 10.09M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.30M。