Veilbound 今日价格

Veilbound (VEIL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.94%。当前 VEIL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VEIL。

Veilbound 目前市值在 $ 398,431 排名第 #-，流通供应量为 999.95M VEIL。过去 24 小时内，VEIL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VEIL 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 -1.88%。过去一天，总交易量达到 $ 3.42K。

Veilbound（VEIL）市场信息

市值 $ 398.43K$ 398.43K $ 398.43K 成交量（24H） $ 3.42K$ 3.42K $ 3.42K 完全稀释市值 $ 398.43K$ 398.43K $ 398.43K 流通量 999.95M 999.95M 999.95M 总供应量 999,952,631.339599 999,952,631.339599 999,952,631.339599

Veilbound 的当前市值为 $ 398.43K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.42K。VEIL 的流通量为 999.95M，总供应量是 999952631.339599，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 398.43K。