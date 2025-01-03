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Vector ETH 价格 (VETH)

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Vector ETH (VETH) 实时价格图表

$3,218.5
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今天 Vector ETH (VETH) 的价格

今天 Vector ETH (VETH) 的实时价格为 3,218.5 USD。目前其市值为 $ 197.90K USD。VETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vector ETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 88.68 USD
- Vector ETH 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 61.49 USD

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Vector ETH (VETH) 价格表现 USD

今天内，Vector ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Vector ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -296.2899604000
在过去60天内，Vector ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,004.4610213000
在过去90天内，Vector ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +847.057505785029

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -296.2899604000-9.20%
60天$ +1,004.4610213000+31.21%
90天$ +847.057505785029+35.72%

Vector ETH (VETH) 价格分析

Vector ETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 4,082.41
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-1.72%

Vector ETH (VETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 197.90K
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$ 88.68
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61.49
61.49 61.49

什么是Vector ETH (VETH)

Vector Reserve is DeFi’s first Liquidity Layer and issuer of the first LPD: vETH. Powered by EigenLayer and Superfluid Staking.

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Vector ETH (VETH) 资源

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VETH 兑换为当地货币

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$3,218.5
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1 VETH 兑换 JPY
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1 VETH 兑换 RUB
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276,050.745
1 VETH 兑换 IDR
Rp51,911,283.055
1 VETH 兑换 PHP
186,673
1 VETH 兑换 EGP
￡E.163,403.245
1 VETH 兑换 BRL
R$19,825.96
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C$4,634.64
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1 VETH 兑换 NGN
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1 VETH 兑换 UAH
135,531.035
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Bs164,143.5
1 VETH 兑换 PKR
Rs896,995.95
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1 VETH 兑换 CHF
Fr2,928.835
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HK$25,007.745
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