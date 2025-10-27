VANTA（VANTA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000107 $ 0.00000114 24H最低价 $ 0.00000107 24H最高价 $ 0.00000114 历史最高 $ 0.00000184 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +2.88% 涨跌幅（1D） +4.56% 漲跌幅（7D） +97.85%

VANTA（VANTA）当前实时价格为 $0.00000113。过去 24 小时内，VANTA 的交易价格在 $ 0.00000107 至 $ 0.00000114 之间波动，市场活跃度显著。VANTA 的历史最高价为 $ 0.00000184，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，VANTA 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.88%，过去 24 小时内变动为 +4.56%，过去 7 天内累计变动为 +97.85%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

VANTA（VANTA）市场信息

市值 $ 113.10K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 113.10K 流通量 100.00B 总供应量 100,000,000,000.0

VANTA 的当前市值为 $ 113.10K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VANTA 的流通量为 100.00B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 113.10K。