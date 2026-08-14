Valora 今日价格

Valora (VALORA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.15%。当前 VALORA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VALORA。

Valora 目前市值在 $ 22,071 排名第 #-，流通供应量为 903.71M VALORA。过去 24 小时内，VALORA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VALORA 在过去一小时内波动了 -0.09%，过去7 天内波动了 +8.94%。过去一天，总交易量达到 --。

Valora（VALORA）市场信息

市值 $ 22.07K$ 22.07K $ 22.07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.31K$ 24.31K $ 24.31K 流通量 903.71M 903.71M 903.71M 总供应量 995,381,596.818152 995,381,596.818152 995,381,596.818152

Valora 的当前市值为 $ 22.07K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VALORA 的流通量为 903.71M，总供应量是 995381596.818152，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.31K。