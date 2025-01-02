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USDFI 价格 (USDFI)

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USDFI (USDFI) 实时价格图表

$0.856889
$0.856889$0.856889
+0.40%(1D)

今天 USDFI (USDFI) 的价格

今天 USDFI (USDFI) 的实时价格为 0.856889 USD。目前其市值为 $ 857.86K USD。USDFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
USDFI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.08K USD
- USDFI 当天价格变化为 +0.43%
- 其循环供应量为 999.00K USD

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USDFI (USDFI) 价格表现 USD

今天内，USDFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00365638
在过去30天内，USDFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0560441395
在过去60天内，USDFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0551464626
在过去90天内，USDFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2208462974362411

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00365638+0.43%
30天$ -0.0560441395-6.54%
60天$ +0.0551464626+6.44%
90天$ +0.2208462974362411+34.72%

USDFI (USDFI) 价格分析

USDFI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.842759
$ 0.842759$ 0.842759

$ 0.866305
$ 0.866305$ 0.866305

$ 1.62
$ 1.62$ 1.62

-1.03%

+0.43%

+1.07%

USDFI (USDFI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 857.86K
$ 857.86K$ 857.86K

$ 3.08K
$ 3.08K$ 3.08K

999.00K
999.00K 999.00K

什么是USDFI (USDFI)

USDFI introduces a novel stablecoin design: The token premiers a true non- custodial decentralised stablecoin architecture. It offers real censorship resistance and full, uncompromised on-chain transparency with proof of reserves and a buyer-of-last-resort protocol.

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USDFI (USDFI) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 USDFI (USDFI) 的其他问题

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USDFI 兑换为当地货币

1 USDFI 兑换 AUD
A$1.3710224
1 USDFI 兑换 GBP
0.6855112
1 USDFI 兑换 EUR
0.82261344
1 USDFI 兑换 USD
$0.856889
1 USDFI 兑换 MYR
RM3.83029383
1 USDFI 兑换 TRY
30.25675059
1 USDFI 兑换 JPY
¥134.41160854
1 USDFI 兑换 RUB
95.53455461
1 USDFI 兑换 INR
73.48680064
1 USDFI 兑换 IDR
Rp13,820.78838767
1 USDFI 兑换 PHP
49.60530421
1 USDFI 兑换 EGP
￡E.43.50425453
1 USDFI 兑换 BRL
R$5.3127118
1 USDFI 兑换 CAD
C$1.23392016
1 USDFI 兑换 BDT
102.3982355
1 USDFI 兑换 NGN
1,324.39906951
1 USDFI 兑换 UAH
36.08359579
1 USDFI 兑换 VES
Bs43.701339
1 USDFI 兑换 PKR
Rs238.8149643
1 USDFI 兑换 KZT
449.80674277
1 USDFI 兑换 THB
฿29.36558603
1 USDFI 兑换 TWD
NT$28.18307921
1 USDFI 兑换 CHF
Fr0.7712001
1 USDFI 兑换 HKD
HK$6.65802753
1 USDFI 兑换 MAD
.د.م8.66314779