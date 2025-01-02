USDFI 价格 (USDFI)
今天 USDFI (USDFI) 的实时价格为 0.856889 USD。目前其市值为 $ 857.86K USD。USDFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
USDFI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.08K USD
- USDFI 当天价格变化为 +0.43%
- 其循环供应量为 999.00K USD
在获取 MEXC 上从 USDFI兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 USDFI 价格信息的首选平台。
今天内，USDFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00365638。
在过去30天内，USDFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0560441395。
在过去60天内，USDFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0551464626。
在过去90天内，USDFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2208462974362411。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00365638
|+0.43%
|30天
|$ -0.0560441395
|-6.54%
|60天
|$ +0.0551464626
|+6.44%
|90天
|$ +0.2208462974362411
|+34.72%
USDFI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.03%
+0.43%
+1.07%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
USDFI introduces a novel stablecoin design: The token premiers a true non- custodial decentralised stablecoin architecture. It offers real censorship resistance and full, uncompromised on-chain transparency with proof of reserves and a buyer-of-last-resort protocol.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 USDFI 兑换 AUD
A$1.3710224
|1 USDFI 兑换 GBP
￡0.6855112
|1 USDFI 兑换 EUR
€0.82261344
|1 USDFI 兑换 USD
$0.856889
|1 USDFI 兑换 MYR
RM3.83029383
|1 USDFI 兑换 TRY
₺30.25675059
|1 USDFI 兑换 JPY
¥134.41160854
|1 USDFI 兑换 RUB
₽95.53455461
|1 USDFI 兑换 INR
₹73.48680064
|1 USDFI 兑换 IDR
Rp13,820.78838767
|1 USDFI 兑换 PHP
₱49.60530421
|1 USDFI 兑换 EGP
￡E.43.50425453
|1 USDFI 兑换 BRL
R$5.3127118
|1 USDFI 兑换 CAD
C$1.23392016
|1 USDFI 兑换 BDT
৳102.3982355
|1 USDFI 兑换 NGN
₦1,324.39906951
|1 USDFI 兑换 UAH
₴36.08359579
|1 USDFI 兑换 VES
Bs43.701339
|1 USDFI 兑换 PKR
Rs238.8149643
|1 USDFI 兑换 KZT
₸449.80674277
|1 USDFI 兑换 THB
฿29.36558603
|1 USDFI 兑换 TWD
NT$28.18307921
|1 USDFI 兑换 CHF
Fr0.7712001
|1 USDFI 兑换 HKD
HK$6.65802753
|1 USDFI 兑换 MAD
.د.م8.66314779