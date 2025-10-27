UPTOBER（UPTOBER）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00416857$ 0.00416857 $ 0.00416857 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +2.83% 涨跌幅（1D） +23.91% 漲跌幅（7D） -31.03% 漲跌幅（7D） -31.03%

UPTOBER（UPTOBER）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，UPTOBER 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。UPTOBER 的历史最高价为 $ 0.00416857，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，UPTOBER 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.83%，过去 24 小时内变动为 +23.91%，过去 7 天内累计变动为 -31.03%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

UPTOBER（UPTOBER）市场信息

市值 $ 119.99K$ 119.99K $ 119.99K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 119.99K$ 119.99K $ 119.99K 流通量 903.55M 903.55M 903.55M 总供应量 903,554,974.352008 903,554,974.352008 903,554,974.352008

UPTOBER 的当前市值为 $ 119.99K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UPTOBER 的流通量为 903.55M，总供应量是 903554974.352008，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 119.99K。