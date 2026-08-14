Uniclaw 今日价格

Uniclaw (UNICLAW) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 UNICLAW 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 UNICLAW。

Uniclaw 目前市值在 $ 25,055 排名第 #-，流通供应量为 100.00B UNICLAW。过去 24 小时内，UNICLAW 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，UNICLAW 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -1.46%。过去一天，总交易量达到 --。

Uniclaw（UNICLAW）市场信息

市值 $ 25.06K$ 25.06K $ 25.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 25.06K$ 25.06K $ 25.06K 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Uniclaw 的当前市值为 $ 25.06K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UNICLAW 的流通量为 100.00B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.06K。