TTAJ（TTAJ）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00442209 24H最高价 $ 0.00460152 历史最高 $ 0.00996565 最低价 $ 0.00272401 涨跌幅（1H） +0.38% 涨跌幅（1D） +3.03% 漲跌幅（7D） +3.72%

TTAJ（TTAJ）当前实时价格为 $0.00460082。过去 24 小时内，TTAJ 的交易价格在 $ 0.00442209 至 $ 0.00460152 之间波动，市场活跃度显著。TTAJ 的历史最高价为 $ 0.00996565，历史最低价为 $ 0.00272401。

从短期表现来看，TTAJ 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.38%，过去 24 小时内变动为 +3.03%，过去 7 天内累计变动为 +3.72%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

TTAJ（TTAJ）市场信息

市值 $ 510.69K 成交量（24H） ---- 完全稀释市值 $ 510.69K 流通量 111.00M 总供应量 111,000,000.0

TTAJ 的当前市值为 $ 510.69K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TTAJ 的流通量为 111.00M，总供应量是 111000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 510.69K。