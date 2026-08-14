TrueFi 今日价格

TrueFi (TRU) 今日实时价格为 $ 0.00109159，过去 24 小时内变化了 11.13%。当前 TRU 兑 USD 的汇率为 $ 0.00109159 每 TRU。

TrueFi 目前市值在 $ 1,372,137 排名第 #-，流通供应量为 1.26B TRU。过去 24 小时内，TRU 的交易价格在 $ 0.00107221（低点）和 $ 0.00123726（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.017，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TRU 在过去一小时内波动了 +0.66%，过去7 天内波动了 +28.72%。过去一天，总交易量达到 $ 33.26K。

TrueFi（TRU）市场信息

市值 $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M 成交量（24H） $ 33.26K$ 33.26K $ 33.26K 完全稀释市值 $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M 流通量 1.26B 1.26B 1.26B 总供应量 1,257,020,975.20003 1,257,020,975.20003 1,257,020,975.20003

TrueFi 的当前市值为 $ 1.37M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 33.26K。TRU 的流通量为 1.26B，总供应量是 1257020975.20003，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.37M。