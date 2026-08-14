TONSKI 今日价格

TONSKI (TONSKI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 9.97%。当前 TONSKI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TONSKI。

TONSKI 目前市值在 $ 74,063 排名第 #-，流通供应量为 100.00M TONSKI。过去 24 小时内，TONSKI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00354808，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TONSKI 在过去一小时内波动了 +0.09%，过去7 天内波动了 -6.55%。过去一天，总交易量达到 $ 1.25K。

TONSKI（TONSKI）市场信息

市值 $ 74.06K$ 74.06K $ 74.06K 成交量（24H） $ 1.25K$ 1.25K $ 1.25K 完全稀释市值 $ 74.06K$ 74.06K $ 74.06K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

TONSKI 的当前市值为 $ 74.06K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.25K。TONSKI 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 74.06K。