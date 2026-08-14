tomochi 今日价格

tomochi (TOMOCHI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.64%。当前 TOMOCHI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TOMOCHI。

tomochi 目前市值在 $ 959,413 排名第 #-，流通供应量为 999.98M TOMOCHI。过去 24 小时内，TOMOCHI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00349636，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TOMOCHI 在过去一小时内波动了 -0.43%，过去7 天内波动了 -16.52%。过去一天，总交易量达到 $ 4.88K。

tomochi（TOMOCHI）市场信息

市值 $ 959.41K$ 959.41K $ 959.41K 成交量（24H） $ 4.88K$ 4.88K $ 4.88K 完全稀释市值 $ 959.41K$ 959.41K $ 959.41K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 总供应量 999,978,329.408436 999,978,329.408436 999,978,329.408436

tomochi 的当前市值为 $ 959.41K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.88K。TOMOCHI 的流通量为 999.98M，总供应量是 999978329.408436，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 959.41K。