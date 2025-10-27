Tokenize Xchange（TKX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 2.11 $ 2.11 $ 2.11 24H最低价 $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 24H最高价 24H最低价 $ 2.11$ 2.11 $ 2.11 24H最高价 $ 2.2$ 2.2 $ 2.2 历史最高 $ 50.43$ 50.43 $ 50.43 最低价 $ 0.111255$ 0.111255 $ 0.111255 涨跌幅（1H） +0.20% 涨跌幅（1D） +3.61% 漲跌幅（7D） +2.39% 漲跌幅（7D） +2.39%

Tokenize Xchange（TKX）当前实时价格为 $2.2。过去 24 小时内，TKX 的交易价格在 $ 2.11 至 $ 2.2 之间波动，市场活跃度显著。TKX 的历史最高价为 $ 50.43，历史最低价为 $ 0.111255。

从短期表现来看，TKX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.20%，过去 24 小时内变动为 +3.61%，过去 7 天内累计变动为 +2.39%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Tokenize Xchange（TKX）市场信息

市值 $ 175.66M$ 175.66M $ 175.66M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 219.59M$ 219.59M $ 219.59M 流通量 80.00M 80.00M 80.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Tokenize Xchange 的当前市值为 $ 175.66M, 它过去 24 小时的交易量为 --。TKX 的流通量为 80.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 219.59M。