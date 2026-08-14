THORWallet 今日价格

THORWallet (TITN) 今日实时价格为 $ 0.00701348，过去 24 小时内变化了 3.84%。当前 TITN 兑 USD 的汇率为 $ 0.00701348 每 TITN。

THORWallet 目前市值在 $ 298,073 排名第 #-，流通供应量为 42.50M TITN。过去 24 小时内，TITN 的交易价格在 $ 0.0070112（低点）和 $ 0.00742966（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.351181，而历史最低价为 $ 0.00621168。

短期表现方面，TITN 在过去一小时内波动了 -0.64%，过去7 天内波动了 -7.46%。过去一天，总交易量达到 $ 179.42K。

THORWallet（TITN）市场信息

市值 $ 298.07K$ 298.07K $ 298.07K 成交量（24H） $ 179.42K$ 179.42K $ 179.42K 完全稀释市值 $ 6.53M$ 6.53M $ 6.53M 流通量 42.50M 42.50M 42.50M 总供应量 931,271,415.552861 931,271,415.552861 931,271,415.552861

THORWallet 的当前市值为 $ 298.07K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 179.42K。TITN 的流通量为 42.50M，总供应量是 931271415.552861，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.53M。