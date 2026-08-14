Theros 今日价格

Theros (THEROS) 今日实时价格为 $ 0.203702，过去 24 小时内变化了 0.26%。当前 THEROS 兑 USD 的汇率为 $ 0.203702 每 THEROS。

Theros 目前市值在 $ 14,658,988 排名第 #-，流通供应量为 71.95M THEROS。过去 24 小时内，THEROS 的交易价格在 $ 0.202266（低点）和 $ 0.206683（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.28505，而历史最低价为 $ 0.17378。

短期表现方面，THEROS 在过去一小时内波动了 -0.12%，过去7 天内波动了 +1.87%。过去一天，总交易量达到 $ 2.23K。

Theros（THEROS）市场信息

市值 $ 14.66M$ 14.66M $ 14.66M 成交量（24H） $ 2.23K$ 2.23K $ 2.23K 完全稀释市值 $ 42.39M$ 42.39M $ 42.39M 流通量 71.95M 71.95M 71.95M 总供应量 208,053,068.06493 208,053,068.06493 208,053,068.06493

Theros 的当前市值为 $ 14.66M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.23K。THEROS 的流通量为 71.95M，总供应量是 208053068.06493，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 42.39M。