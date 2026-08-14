The Eagle 今日价格

The Eagle (EAGLE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.66%。当前 EAGLE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 EAGLE。

The Eagle 目前市值在 $ 10,549.15 排名第 #-，流通供应量为 999.77M EAGLE。过去 24 小时内，EAGLE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00620845，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，EAGLE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -3.08%。过去一天，总交易量达到 --。

The Eagle（EAGLE）市场信息

市值 $ 10.55K$ 10.55K $ 10.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.55K$ 10.55K $ 10.55K 流通量 999.77M 999.77M 999.77M 总供应量 999,767,361.604101 999,767,361.604101 999,767,361.604101

The Eagle 的当前市值为 $ 10.55K, 它过去 24 小时的交易量为 --。EAGLE 的流通量为 999.77M，总供应量是 999767361.604101，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.55K。