TENEX 今日价格

TENEX (SN67) 今日实时价格为 $ 1.31，过去 24 小时内变化了 2.70%。当前 SN67 兑 USD 的汇率为 $ 1.31 每 SN67。

TENEX 目前市值在 $ 1,413,729 排名第 #-，流通供应量为 1.08M SN67。过去 24 小时内，SN67 的交易价格在 $ 1.26（低点）和 $ 1.34（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 48.12，而历史最低价为 $ 0.01483918。

短期表现方面，SN67 在过去一小时内波动了 +0.83%，过去7 天内波动了 +0.20%。过去一天，总交易量达到 $ 19.44K。

TENEX（SN67）市场信息

市值 $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M 成交量（24H） $ 19.44K$ 19.44K $ 19.44K 完全稀释市值 $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M 流通量 1.08M 1.08M 1.08M 总供应量 1,081,917.781485288 1,081,917.781485288 1,081,917.781485288

TENEX 的当前市值为 $ 1.41M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 19.44K。SN67 的流通量为 1.08M，总供应量是 1081917.781485288，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.41M。