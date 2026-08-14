TeamPL Token 今日价格

TeamPL Token (TMPL) 今日实时价格为 $ 0.00239787，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 TMPL 兑 USD 的汇率为 $ 0.00239787 每 TMPL。

TeamPL Token 目前市值在 $ 334,922 排名第 #-，流通供应量为 139.67M TMPL。过去 24 小时内，TMPL 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.153882，而历史最低价为 $ 0.00239643。

短期表现方面，TMPL 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 1.48。

TeamPL Token（TMPL）市场信息

市值 $ 334.92K$ 334.92K $ 334.92K 成交量（24H） $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 完全稀释市值 $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M 流通量 139.67M 139.67M 139.67M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

TeamPL Token 的当前市值为 $ 334.92K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.48。TMPL 的流通量为 139.67M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.40M。