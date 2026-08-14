Talent Protocol 今日价格

Talent Protocol (TALENT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.20%。当前 TALENT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TALENT。

Talent Protocol 目前市值在 $ 52,189 排名第 #-，流通供应量为 273.24M TALENT。过去 24 小时内，TALENT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.151579，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TALENT 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 -3.12%。过去一天，总交易量达到 $ 37.48。

Talent Protocol（TALENT）市场信息

市值 $ 52.19K$ 52.19K $ 52.19K 成交量（24H） $ 37.48$ 37.48 $ 37.48 完全稀释市值 $ 112.00K$ 112.00K $ 112.00K 流通量 273.24M 273.24M 273.24M 总供应量 586,391,788.7172114 586,391,788.7172114 586,391,788.7172114

Talent Protocol 的当前市值为 $ 52.19K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 37.48。TALENT 的流通量为 273.24M，总供应量是 586391788.7172114，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 112.00K。