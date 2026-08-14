Syndicate 今日价格

Syndicate (SYND) 今日实时价格为 $ 0.00853468，过去 24 小时内变化了 8.78%。当前 SYND 兑 USD 的汇率为 $ 0.00853468 每 SYND。

Syndicate 目前市值在 $ 4,085,552 排名第 #-，流通供应量为 478.70M SYND。过去 24 小时内，SYND 的交易价格在 $ 0.00780746（低点）和 $ 0.01073426（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.61，而历史最低价为 $ 0.0042065。

短期表现方面，SYND 在过去一小时内波动了 +6.28%，过去7 天内波动了 +12.20%。过去一天，总交易量达到 $ 346.49K。

Syndicate（SYND）市场信息

市值 $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M 成交量（24H） $ 346.49K$ 346.49K $ 346.49K 完全稀释市值 $ 8.53M$ 8.53M $ 8.53M 流通量 478.70M 478.70M 478.70M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Syndicate 的当前市值为 $ 4.09M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 346.49K。SYND 的流通量为 478.70M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.53M。