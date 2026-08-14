Suilend 今日价格

Suilend (SEND) 今日实时价格为 $ 0.051041，过去 24 小时内变化了 2.63%。当前 SEND 兑 USD 的汇率为 $ 0.051041 每 SEND。

Suilend 目前市值在 $ 3,773,118 排名第 #-，流通供应量为 73.91M SEND。过去 24 小时内，SEND 的交易价格在 $ 0.0494689（低点）和 $ 0.051275（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 3.98，而历史最低价为 $ 0.04665299。

短期表现方面，SEND 在过去一小时内波动了 -0.25%，过去7 天内波动了 -0.20%。过去一天，总交易量达到 $ 157.20。

Suilend（SEND）市场信息

市值 $ 3.77M$ 3.77M $ 3.77M 成交量（24H） $ 157.20$ 157.20 $ 157.20 完全稀释市值 $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M 流通量 73.91M 73.91M 73.91M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Suilend 的当前市值为 $ 3.77M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 157.20。SEND 的流通量为 73.91M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.10M。