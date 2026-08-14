Strike 今日价格

Strike (STRIKE) 今日实时价格为 $ 0,393559，过去 24 小时内变化了 0,44%。当前 STRIKE 兑 USD 的汇率为 $ 0,393559 每 STRIKE。

Strike 目前市值在 $ 7.084.070 排名第 #-，流通供应量为 18,00M STRIKE。过去 24 小时内，STRIKE 的交易价格在 $ 0,385089（低点）和 $ 0,401041（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2,17，而历史最低价为 $ 0,063691。

短期表现方面，STRIKE 在过去一小时内波动了 -%0,71，过去7 天内波动了 -%4,82。过去一天，总交易量达到 $ 10,36K。

Strike（STRIKE）市场信息

市值 $ 7,08M$ 7,08M $ 7,08M 成交量（24H） $ 10,36K$ 10,36K $ 10,36K 完全稀释市值 $ 9,84M$ 9,84M $ 9,84M 流通量 18,00M 18,00M 18,00M 总供应量 25.000.000,0 25.000.000,0 25.000.000,0

Strike 的当前市值为 $ 7,08M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10,36K。STRIKE 的流通量为 18,00M，总供应量是 25000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9,84M。