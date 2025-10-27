Streme（STREME）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000525 $ 0.00000525 $ 0.00000525 24H最低价 $ 0.00000673 $ 0.00000673 $ 0.00000673 24H最高价 24H最低价 $ 0.00000525$ 0.00000525 $ 0.00000525 24H最高价 $ 0.00000673$ 0.00000673 $ 0.00000673 历史最高 $ 0.00004477$ 0.00004477 $ 0.00004477 最低价 $ 0.00000433$ 0.00000433 $ 0.00000433 涨跌幅（1H） +2.14% 涨跌幅（1D） +16.87% 漲跌幅（7D） +26.02% 漲跌幅（7D） +26.02%

Streme（STREME）当前实时价格为 $0.00000617。过去 24 小时内，STREME 的交易价格在 $ 0.00000525 至 $ 0.00000673 之间波动，市场活跃度显著。STREME 的历史最高价为 $ 0.00004477，历史最低价为 $ 0.00000433。

从短期表现来看，STREME 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.14%，过去 24 小时内变动为 +16.87%，过去 7 天内累计变动为 +26.02%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Streme（STREME）市场信息

市值 $ 581.19K$ 581.19K $ 581.19K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 581.19K$ 581.19K $ 581.19K 流通量 94.29B 94.29B 94.29B 总供应量 94,291,896,244.56062 94,291,896,244.56062 94,291,896,244.56062

Streme 的当前市值为 $ 581.19K, 它过去 24 小时的交易量为 --。STREME 的流通量为 94.29B，总供应量是 94291896244.56062，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 581.19K。