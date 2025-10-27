Streme 当前实时价格为 0.00000617 USD。跟踪 STREME 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 STREME 价格趋势。Streme 当前实时价格为 0.00000617 USD。跟踪 STREME 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 STREME 价格趋势。

Streme 图标

Streme 价格 (STREME)

1 STREME 兑换为 USD 的实时价格：

+17.10%1D
Streme (STREME) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 09:32:44 (UTC+8)

Streme（STREME）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.00000525
$ 0.00000525$ 0.00000525
24H最低价
$ 0.00000673
$ 0.00000673$ 0.00000673
24H最高价

$ 0.00000525
$ 0.00000525$ 0.00000525

$ 0.00000673
$ 0.00000673$ 0.00000673

$ 0.00004477
$ 0.00004477$ 0.00004477

$ 0.00000433
$ 0.00000433$ 0.00000433

+2.14%

+16.87%

+26.02%

+26.02%

Streme（STREME）当前实时价格为 $0.00000617。过去 24 小时内，STREME 的交易价格在 $ 0.00000525$ 0.00000673 之间波动，市场活跃度显著。STREME 的历史最高价为 $ 0.00004477，历史最低价为 $ 0.00000433

从短期表现来看，STREME 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.14%，过去 24 小时内变动为 +16.87%，过去 7 天内累计变动为 +26.02%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Streme（STREME）市场信息

$ 581.19K
$ 581.19K$ 581.19K

$ 581.19K
$ 581.19K$ 581.19K

94.29B
94.29B 94.29B

94,291,896,244.56062
94,291,896,244.56062 94,291,896,244.56062

Streme 的当前市值为 $ 581.19K, 它过去 24 小时的交易量为 --。STREME 的流通量为 94.29B，总供应量是 94291896244.56062，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 581.19K

Streme（STREME）价格历史 USD

今天内，Streme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Streme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000012644
在过去60天内，Streme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000022086
在过去90天内，Streme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000000636368435595038

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+16.87%
30天$ +0.0000012644+20.49%
60天$ -0.0000022086-35.79%
90天$ +0.000000636368435595038+11.50%

什么是Streme (STREME)

Streme is a token launcher that deploys tokens that support real-time streaming, powered by the Superfluid Protocol. Tokens are deployed by mentioning an AI agent. All deployments include built-in staking with staking rewards streamed per-second to stakers. All deployments include Uniswap v3 liquidity. To date, 80% of the supply is locked in a Uniswap pool, and 20% is streamed to stakers over 365 days. The $STREME token was deployed by the token launcher and has all the same characteristics as every other Streme coin.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Streme (STREME) 资源

Streme 价格预测 (USD)

Streme（STREME）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Streme（STREME）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Streme 的长期和短期价格预测。

STREME 兑换为当地货币

Streme（STREME）代币经济

了解 Streme（STREME）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 STREME 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Streme (STREME) 的其他问题

Streme（STREME）今日价格是多少？
STREME 实时价格为 0.00000617 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 STREME 兑 USD 的价格是多少？
当前 STREME 兑 USD 的价格为 $ 0.00000617。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Streme 的市值是多少？
STREME 的市值为 $ 581.19K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
STREME 的流通供应量是多少？
STREME 的流通供应量为 94.29B USD
STREME 的历史最高价（ATH）是多少？
STREME 的历史最高价是 0.00004477 USD
STREME 的历史最低价（ATL）是多少？
STREME 的历史最低价是 0.00000433 USD
STREME 的交易量是多少？
STREME 的 24 小时实时交易量为 -- USD
STREME 今年会涨吗？
STREME 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 STREME 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 09:32:44 (UTC+8)

