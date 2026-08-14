Strata Junior USDat 今日价格

Strata Junior USDat (JRUSDAT) 今日实时价格为 $ 0.435236，过去 24 小时内变化了 1.94%。当前 JRUSDAT 兑 USD 的汇率为 $ 0.435236 每 JRUSDAT。

Strata Junior USDat 目前市值在 $ 1,602,177 排名第 #-，流通供应量为 3.67M JRUSDAT。过去 24 小时内，JRUSDAT 的交易价格在 $ 0.426941（低点）和 $ 0.435221（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.435236，而历史最低价为 $ 0.239072。

短期表现方面，JRUSDAT 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +9.20%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Strata Junior USDat（JRUSDAT）市场信息

市值 $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M 流通量 3.67M 3.67M 3.67M 总供应量 3,673,243.482886101 3,673,243.482886101 3,673,243.482886101

Strata Junior USDat 的当前市值为 $ 1.60M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。JRUSDAT 的流通量为 3.67M，总供应量是 3673243.482886101，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.60M。