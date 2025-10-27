Squill（SQUILL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.12027 $ 0.12027 $ 0.12027 24H最低价 $ 0.128307 $ 0.128307 $ 0.128307 24H最高价 24H最低价 $ 0.12027$ 0.12027 $ 0.12027 24H最高价 $ 0.128307$ 0.128307 $ 0.128307 历史最高 $ 0.523435$ 0.523435 $ 0.523435 最低价 $ 0.069945$ 0.069945 $ 0.069945 涨跌幅（1H） +0.44% 涨跌幅（1D） +6.38% 漲跌幅（7D） -13.41% 漲跌幅（7D） -13.41%

Squill（SQUILL）当前实时价格为 $0.127941。过去 24 小时内，SQUILL 的交易价格在 $ 0.12027 至 $ 0.128307 之间波动，市场活跃度显著。SQUILL 的历史最高价为 $ 0.523435，历史最低价为 $ 0.069945。

从短期表现来看，SQUILL 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.44%，过去 24 小时内变动为 +6.38%，过去 7 天内累计变动为 -13.41%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Squill（SQUILL）市场信息

市值 $ 453.29K$ 453.29K $ 453.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M 流通量 3.54M 3.54M 3.54M 总供应量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Squill 的当前市值为 $ 453.29K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SQUILL 的流通量为 3.54M，总供应量是 10000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.28M。