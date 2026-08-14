sPOL 今日价格

sPOL (SPOL) 今日实时价格为 $ 0.073774，过去 24 小时内变化了 1.70%。当前 SPOL 兑 USD 的汇率为 $ 0.073774 每 SPOL。

sPOL 目前市值在 $ 14,146,827 排名第 #-，流通供应量为 191.76M SPOL。过去 24 小时内，SPOL 的交易价格在 $ 0.073088（低点）和 $ 0.075052（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.200304，而历史最低价为 $ 0.068302。

短期表现方面，SPOL 在过去一小时内波动了 +0.06%，过去7 天内波动了 -2.31%。过去一天，总交易量达到 $ 10.83K。

sPOL（SPOL）市场信息

市值 $ 14.15M$ 14.15M $ 14.15M 成交量（24H） $ 10.83K$ 10.83K $ 10.83K 完全稀释市值 $ 14.15M$ 14.15M $ 14.15M 流通量 191.76M 191.76M 191.76M 总供应量 191,759,820.5922697 191,759,820.5922697 191,759,820.5922697

sPOL 的当前市值为 $ 14.15M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.83K。SPOL 的流通量为 191.76M，总供应量是 191759820.5922697，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.15M。