Splintershards 今日价格

Splintershards (SPS) 今日实时价格为 $ 0.00338355，过去 24 小时内变化了 0.06%。当前 SPS 兑 USD 的汇率为 $ 0.00338355 每 SPS。

Splintershards 目前市值在 $ 4,492,997 排名第 #-，流通供应量为 489.72M SPS。过去 24 小时内，SPS 的交易价格在 $ 0.0033276（低点）和 $ 0.00344219（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.065，而历史最低价为 $ 0.00268039。

短期表现方面，SPS 在过去一小时内波动了 +0.24%，过去7 天内波动了 +14.04%。过去一天，总交易量达到 $ 2.70K。

Splintershards（SPS）市场信息

市值 $ 4.49M$ 4.49M $ 4.49M 成交量（24H） $ 2.70K$ 2.70K $ 2.70K 完全稀释市值 $ 4.49M$ 4.49M $ 4.49M 流通量 489.72M 489.72M 489.72M 总供应量 1,327,940,171.157851 1,327,940,171.157851 1,327,940,171.157851

Splintershards 的当前市值为 $ 4.49M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.70K。SPS 的流通量为 489.72M，总供应量是 1327940171.157851，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.49M。