SpaceCatch 今日价格

SpaceCatch (CATCH) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 CATCH 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CATCH。

SpaceCatch 目前市值在 $ 20,712 排名第 #-，流通供应量为 53.93M CATCH。过去 24 小时内，CATCH 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.53，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CATCH 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -1.33%。过去一天，总交易量达到 $ 2.80。

SpaceCatch（CATCH）市场信息

市值 $ 20.71K$ 20.71K $ 20.71K 成交量（24H） $ 2.80$ 2.80 $ 2.80 完全稀释市值 $ 38.40K$ 38.40K $ 38.40K 流通量 53.93M 53.93M 53.93M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

SpaceCatch 的当前市值为 $ 20.71K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.80。CATCH 的流通量为 53.93M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 38.40K。