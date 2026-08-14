SOULGUY 今日价格

SOULGUY (SOULGUY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.40%。当前 SOULGUY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SOULGUY。

SOULGUY 目前市值在 $ 11,523.86 排名第 #-，流通供应量为 998.95M SOULGUY。过去 24 小时内，SOULGUY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02939756，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SOULGUY 在过去一小时内波动了 +0.23%，过去7 天内波动了 -1.12%。过去一天，总交易量达到 --。

SOULGUY（SOULGUY）市场信息

市值 $ 11.52K$ 11.52K $ 11.52K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.52K$ 11.52K $ 11.52K 流通量 998.95M 998.95M 998.95M 总供应量 998,947,143.615847 998,947,143.615847 998,947,143.615847

SOULGUY 的当前市值为 $ 11.52K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SOULGUY 的流通量为 998.95M，总供应量是 998947143.615847，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.52K。