Solv Protocol BTC 价格 (SOLVBTC)
今天 Solv Protocol BTC (SOLVBTC) 的实时价格为 105,183 USD。目前其市值为 $ 973.43M USD。SOLVBTC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Solv Protocol BTC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Solv Protocol BTC 当天价格变化为 +0.28%
- 其循环供应量为 9.26K USD
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今天内，Solv Protocol BTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +295.09。
在过去30天内，Solv Protocol BTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +10,664.5148883000。
在过去60天内，Solv Protocol BTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +25,845.0513633000。
在过去90天内，Solv Protocol BTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +16,906.75048862977。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +295.09
|+0.28%
|30天
|$ +10,664.5148883000
|+10.14%
|60天
|$ +25,845.0513633000
|+24.57%
|90天
|$ +16,906.75048862977
|+19.15%
Solv Protocol BTC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.17%
+0.28%
-3.75%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.
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|1 SOLVBTC 兑换 VND
₫2,767,890,645
|1 SOLVBTC 兑换 AUD
A$161,981.82
|1 SOLVBTC 兑换 GBP
￡76,783.59
|1 SOLVBTC 兑换 EUR
€91,509.21
|1 SOLVBTC 兑换 USD
$105,183
|1 SOLVBTC 兑换 MYR
RM445,975.92
|1 SOLVBTC 兑换 TRY
₺4,117,914.45
|1 SOLVBTC 兑换 JPY
¥15,025,391.55
|1 SOLVBTC 兑换 RUB
₽8,274,746.61
|1 SOLVBTC 兑换 INR
₹9,000,509.31
|1 SOLVBTC 兑换 IDR
Rp1,724,311,199.52
|1 SOLVBTC 兑换 KRW
₩144,481,472.46
|1 SOLVBTC 兑换 PHP
₱5,852,382.12
|1 SOLVBTC 兑换 EGP
￡E.5,225,491.44
|1 SOLVBTC 兑换 BRL
R$596,387.61
|1 SOLVBTC 兑换 CAD
C$144,100.71
|1 SOLVBTC 兑换 BDT
৳12,820,755.87
|1 SOLVBTC 兑换 NGN
₦166,164,947.91
|1 SOLVBTC 兑换 UAH
₴4,372,457.31
|1 SOLVBTC 兑换 VES
Bs10,097,568
|1 SOLVBTC 兑换 PKR
Rs29,586,926.07
|1 SOLVBTC 兑换 KZT
₸53,664,366.6
|1 SOLVBTC 兑换 THB
฿3,421,602.99
|1 SOLVBTC 兑换 TWD
NT$3,154,438.17
|1 SOLVBTC 兑换 AED
د.إ386,021.61
|1 SOLVBTC 兑换 CHF
Fr85,198.23
|1 SOLVBTC 兑换 HKD
HK$824,634.72
|1 SOLVBTC 兑换 MAD
.د.م965,579.94
|1 SOLVBTC 兑换 MXN
$2,020,565.43