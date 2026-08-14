Solrouter 今日价格

Solrouter (ROUTER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 14.64%。当前 ROUTER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ROUTER。

Solrouter 目前市值在 $ 138,948 排名第 #-，流通供应量为 662.47M ROUTER。过去 24 小时内，ROUTER 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00601715，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ROUTER 在过去一小时内波动了 -6.84%，过去7 天内波动了 +4.33%。过去一天，总交易量达到 --。

Solrouter（ROUTER）市场信息

市值 $ 138.95K$ 138.95K $ 138.95K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 209.74K$ 209.74K $ 209.74K 流通量 662.47M 662.47M 662.47M 总供应量 999,969,179.0160508 999,969,179.0160508 999,969,179.0160508

Solrouter 的当前市值为 $ 138.95K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ROUTER 的流通量为 662.47M，总供应量是 999969179.0160508，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 209.74K。