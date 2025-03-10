SOLMAX 价格 (SOLMAX)
今天 SOLMAX (SOLMAX) 的实时价格为 1.92 USD。目前其市值为 $ 602.96K USD。SOLMAX 兑换 USD 的价格为实时更新。
SOLMAX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 14.30K USD
- SOLMAX 当天价格变化为 -0.20%
- 其循环供应量为 314.60K USD
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今天内，SOLMAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.004018492300803。
在过去30天内，SOLMAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，SOLMAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，SOLMAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.004018492300803
|-0.20%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
SOLMAX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+6.45%
-0.20%
-53.27%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Our Mission At $SOLMAX, we are committed to spearheading the introduction of the premier Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. Leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, our goal is to provide users with a smooth and gratifying experience in generating passive income by holding $SOLMAX. Through inventive approaches and community-driven governance, we aspire to reshape the decentralized finance landscape, unlocking fresh possibilities and propelling the widespread adoption of Solana.
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|1 SOLMAX 兑换 AUD
A$3.0336
|1 SOLMAX 兑换 GBP
￡1.4784
|1 SOLMAX 兑换 EUR
€1.7664
|1 SOLMAX 兑换 USD
$1.92
|1 SOLMAX 兑换 MYR
RM8.4672
|1 SOLMAX 兑换 TRY
₺70.0032
|1 SOLMAX 兑换 JPY
¥284.0064
|1 SOLMAX 兑换 RUB
₽170.9184
|1 SOLMAX 兑换 INR
₹167.3088
|1 SOLMAX 兑换 IDR
Rp31,475.4048
|1 SOLMAX 兑换 PHP
₱109.824
|1 SOLMAX 兑换 EGP
￡E.97.2672
|1 SOLMAX 兑换 BRL
R$11.0976
|1 SOLMAX 兑换 CAD
C$2.7456
|1 SOLMAX 兑换 BDT
৳233.5296
|1 SOLMAX 兑换 NGN
₦2,909.088
|1 SOLMAX 兑换 UAH
₴79.2192
|1 SOLMAX 兑换 VES
Bs122.88
|1 SOLMAX 兑换 PKR
Rs538.2528
|1 SOLMAX 兑换 KZT
₸943.008
|1 SOLMAX 兑换 THB
฿64.8
|1 SOLMAX 兑换 TWD
NT$63.0528
|1 SOLMAX 兑换 CHF
Fr1.6896
|1 SOLMAX 兑换 HKD
HK$14.9184
|1 SOLMAX 兑换 MAD
.د.م18.6816
|1 SOLMAX 兑换 MXN
$38.88