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SOLMAX 价格 (SOLMAX)

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SOLMAX (SOLMAX) 实时价格图表

$1.92
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-0.20%(1D)

今天 SOLMAX (SOLMAX) 的价格

今天 SOLMAX (SOLMAX) 的实时价格为 1.92 USD。目前其市值为 $ 602.96K USD。SOLMAX 兑换 USD 的价格为实时更新。
SOLMAX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 14.30K USD
- SOLMAX 当天价格变化为 -0.20%
- 其循环供应量为 314.60K USD

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SOLMAX (SOLMAX) 价格表现 USD

今天内，SOLMAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.004018492300803
在过去30天内，SOLMAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，SOLMAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，SOLMAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.004018492300803-0.20%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

SOLMAX (SOLMAX) 价格分析

SOLMAX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.61
$ 1.61$ 1.61

$ 2.63
$ 2.63$ 2.63

$ 9.66
$ 9.66$ 9.66

+6.45%

-0.20%

-53.27%

SOLMAX (SOLMAX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 602.96K
$ 602.96K$ 602.96K

$ 14.30K
$ 14.30K$ 14.30K

314.60K
314.60K 314.60K

什么是SOLMAX (SOLMAX)

Our Mission At $SOLMAX, we are committed to spearheading the introduction of the premier Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. Leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, our goal is to provide users with a smooth and gratifying experience in generating passive income by holding $SOLMAX. Through inventive approaches and community-driven governance, we aspire to reshape the decentralized finance landscape, unlocking fresh possibilities and propelling the widespread adoption of Solana.

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SOLMAX 兑换为当地货币

1 SOLMAX 兑换 AUD
A$3.0336
1 SOLMAX 兑换 GBP
1.4784
1 SOLMAX 兑换 EUR
1.7664
1 SOLMAX 兑换 USD
$1.92
1 SOLMAX 兑换 MYR
RM8.4672
1 SOLMAX 兑换 TRY
70.0032
1 SOLMAX 兑换 JPY
¥284.0064
1 SOLMAX 兑换 RUB
170.9184
1 SOLMAX 兑换 INR
167.3088
1 SOLMAX 兑换 IDR
Rp31,475.4048
1 SOLMAX 兑换 PHP
109.824
1 SOLMAX 兑换 EGP
￡E.97.2672
1 SOLMAX 兑换 BRL
R$11.0976
1 SOLMAX 兑换 CAD
C$2.7456
1 SOLMAX 兑换 BDT
233.5296
1 SOLMAX 兑换 NGN
2,909.088
1 SOLMAX 兑换 UAH
79.2192
1 SOLMAX 兑换 VES
Bs122.88
1 SOLMAX 兑换 PKR
Rs538.2528
1 SOLMAX 兑换 KZT
943.008
1 SOLMAX 兑换 THB
฿64.8
1 SOLMAX 兑换 TWD
NT$63.0528
1 SOLMAX 兑换 CHF
Fr1.6896
1 SOLMAX 兑换 HKD
HK$14.9184
1 SOLMAX 兑换 MAD
.د.م18.6816
1 SOLMAX 兑换 MXN
$38.88