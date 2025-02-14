SOLID 价格 ($SOLID)
今天 SOLID ($SOLID) 的实时价格为 0.01523565 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。$SOLID 兑换 USD 的价格为实时更新。
SOLID 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.34K USD
- SOLID 当天价格变化为 -2.29%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，SOLID 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003573447662844。
在过去30天内，SOLID 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，SOLID 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，SOLID 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0003573447662844
|-2.29%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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SOLID 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.22%
-2.29%
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深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Solana ID is a decentralized identity platform built exclusively for the Solana ecosystem. It links users' digital footprints to their crypto wallets, assigning a unique SOLID score that reflects wallet quality and engagement. This score unlocks a variety of exclusive rewards and perks from partnered Solana projects, rewarding users based on their on-chain activity. Powered by the $SOLID token, Solana ID not only provides valuable insights for individuals and projects but also fosters a vibrant community by offering tailored incentives. With our upcoming beta launch, Solana ID aims to enhance user experiences and drive active participation within the Solana ecosystem.
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|1 $SOLID 兑换 AUD
A$0.024072327
|1 $SOLID 兑换 GBP
￡0.0120361635
|1 $SOLID 兑换 EUR
€0.0144738675
|1 $SOLID 兑换 USD
$0.01523565
|1 $SOLID 兑换 MYR
RM0.067646286
|1 $SOLID 兑换 TRY
₺0.55153053
|1 $SOLID 兑换 JPY
¥2.329226172
|1 $SOLID 兑换 RUB
₽1.363590675
|1 $SOLID 兑换 INR
₹1.322759133
|1 $SOLID 兑换 IDR
Rp249.764714136
|1 $SOLID 兑换 PHP
₱0.8822964915
|1 $SOLID 兑换 EGP
￡E.0.771228603
|1 $SOLID 兑换 BRL
R$0.087757344
|1 $SOLID 兑换 CAD
C$0.0214822665
|1 $SOLID 兑换 BDT
৳1.841075946
|1 $SOLID 兑换 NGN
₦22.876328475
|1 $SOLID 兑换 UAH
₴0.636545457
|1 $SOLID 兑换 VES
Bs0.92937465
|1 $SOLID 兑换 PKR
Rs4.258059462
|1 $SOLID 兑换 KZT
₸7.6216339125
|1 $SOLID 兑换 THB
฿0.5129843355
|1 $SOLID 兑换 TWD
NT$0.4992722505
|1 $SOLID 兑换 CHF
Fr0.013712085
|1 $SOLID 兑换 HKD
HK$0.118533357
|1 $SOLID 兑换 MAD
.د.م0.151442361