SLIPPY（SLIPPY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.41% 涨跌幅（1D） -0.60% 漲跌幅（7D） -14.98% 漲跌幅（7D） -14.98%

SLIPPY（SLIPPY）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，SLIPPY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。SLIPPY 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，SLIPPY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.41%，过去 24 小时内变动为 -0.60%，过去 7 天内累计变动为 -14.98%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SLIPPY（SLIPPY）市场信息

市值 $ 188.99K$ 188.99K $ 188.99K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 188.99K$ 188.99K $ 188.99K 流通量 420.69B 420.69B 420.69B 总供应量 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

SLIPPY 的当前市值为 $ 188.99K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SLIPPY 的流通量为 420.69B，总供应量是 420690000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 188.99K。