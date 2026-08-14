Singularity Finance 今日价格

Singularity Finance (SFI) 今日实时价格为 $ 0.0027965，过去 24 小时内变化了 20.72%。当前 SFI 兑 USD 的汇率为 $ 0.0027965 每 SFI。

Singularity Finance 目前市值在 $ 582,864 排名第 #-，流通供应量为 84.53M SFI。过去 24 小时内，SFI 的交易价格在 $ 0.00245785（低点）和 $ 0.00394497（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.204218，而历史最低价为 $ 0.00245785。

短期表现方面，SFI 在过去一小时内波动了 -0.66%，过去7 天内波动了 -44.30%。过去一天，总交易量达到 $ 9.34K。

Singularity Finance（SFI）市场信息

市值 $ 582.86K$ 582.86K $ 582.86K 成交量（24H） $ 9.34K$ 9.34K $ 9.34K 完全稀释市值 $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M 流通量 84.53M 84.53M 84.53M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Singularity Finance 的当前市值为 $ 582.86K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.34K。SFI 的流通量为 84.53M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.40M。