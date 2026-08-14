Shape 今日价格

Shape (SHAPE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.67%。当前 SHAPE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SHAPE。

Shape 目前市值在 $ 228,057 排名第 #-，流通供应量为 602.11M SHAPE。过去 24 小时内，SHAPE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00148011，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SHAPE 在过去一小时内波动了 -2.40%，过去7 天内波动了 -7.18%。过去一天，总交易量达到 $ 17.84K。

Shape（SHAPE）市场信息

市值 $ 228.06K$ 228.06K $ 228.06K 成交量（24H） $ 17.84K$ 17.84K $ 17.84K 完全稀释市值 $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M 流通量 602.11M 602.11M 602.11M 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Shape 的当前市值为 $ 228.06K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 17.84K。SHAPE 的流通量为 602.11M，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.79M。