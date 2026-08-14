SEIYAN 今日价格

SEIYAN (SEIYAN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.50%。当前 SEIYAN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SEIYAN。

SEIYAN 目前市值在 $ 92,255 排名第 #-，流通供应量为 776.75M SEIYAN。过去 24 小时内，SEIYAN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.071105，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SEIYAN 在过去一小时内波动了 -0.05%，过去7 天内波动了 +0.81%。过去一天，总交易量达到 $ 22.81。

SEIYAN（SEIYAN）市场信息

市值 $ 92.26K$ 92.26K $ 92.26K 成交量（24H） $ 22.81$ 22.81 $ 22.81 完全稀释市值 $ 118.77K$ 118.77K $ 118.77K 流通量 776.75M 776.75M 776.75M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

SEIYAN 的当前市值为 $ 92.26K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 22.81。SEIYAN 的流通量为 776.75M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 118.77K。