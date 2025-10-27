Runnit（RUNNIT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.00184201 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -1.34% 涨跌幅（1D） +40.65% 漲跌幅（7D） +89.20%

Runnit（RUNNIT）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，RUNNIT 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。RUNNIT 的历史最高价为 $ 0.00184201，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，RUNNIT 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.34%，过去 24 小时内变动为 +40.65%，过去 7 天内累计变动为 +89.20%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Runnit（RUNNIT）市场信息

市值 $ 308.22K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 308.22K 流通量 984.03M 总供应量 984,031,519.7524172

Runnit 的当前市值为 $ 308.22K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RUNNIT 的流通量为 984.03M，总供应量是 984031519.7524172，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 308.22K。