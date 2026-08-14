ROXONN 今日价格

ROXONN (ROXN) 今日实时价格为 $ 0.00114371，过去 24 小时内变化了 0.38%。当前 ROXN 兑 USD 的汇率为 $ 0.00114371 每 ROXN。

ROXONN 目前市值在 $ 20,782 排名第 #-，流通供应量为 18.17M ROXN。过去 24 小时内，ROXN 的交易价格在 $ 0.00114371（低点）和 $ 0.00115151（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00488486，而历史最低价为 $ 0.00102346。

短期表现方面，ROXN 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -7.62%。过去一天，总交易量达到 $ 107.01。

ROXONN（ROXN）市场信息

市值 $ 20.78K$ 20.78K $ 20.78K 成交量（24H） $ 107.01$ 107.01 $ 107.01 完全稀释市值 $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M 流通量 18.17M 18.17M 18.17M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ROXONN 的当前市值为 $ 20.78K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 107.01。ROXN 的流通量为 18.17M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.14M。