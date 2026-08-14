RIPS 今日价格

RIPS (RIPS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.04%。当前 RIPS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RIPS。

RIPS 目前市值在 $ 48,648 排名第 #-，流通供应量为 31.49B RIPS。过去 24 小时内，RIPS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1,461,295,072,855，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RIPS 在过去一小时内波动了 -0.10%，过去7 天内波动了 -11.29%。过去一天，总交易量达到 --。

RIPS（RIPS）市场信息

市值 $ 48.65K$ 48.65K $ 48.65K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 77.67K$ 77.67K $ 77.67K 流通量 31.49B 31.49B 31.49B 总供应量 70,000,000,000.0 70,000,000,000.0 70,000,000,000.0

RIPS 的当前市值为 $ 48.65K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RIPS 的流通量为 31.49B，总供应量是 70000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 77.67K。